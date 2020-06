Musicals Brabants Muziek Theater schuiven op door virus

SCHIJNDEL - Het hoge woord is eruit, het Brabants Muziek Theater (BMT) uit Schijndel is vanwege het coronavirus genoodzaakt de musicals The Visit en Kleren maken de Keizer een flinke periode uit te stellen.

Volledig scherm Alexandra Peperkamp, voorzitter van het Brabants Muziek Theater. © Marc Bolsius ,,Het was een moeilijke beslissing, maar het geeft rust”, zegt Alexandra Peperkamp van het BMT. Lange tijd hoopte de voorzitter en productieleider dat de musicals op aangepaste wijze door konden gaan, maar die hoop bleek ijdel. ,,We kunnen nu eenmaal niet met 48 spelers op anderhalve meter afstand op het podium staan. Of met 28 muzikanten in de orkestbak. En we komen er financieel ook nooit uit als je maar dertig man in de zaal mag hebben. En ook niet als we vanaf 1 juli honderd mensen mogen ontvangen", aldus Peperkamp.

Première The Visit in oktober 2021 in Oss

De musical The Visit verhuist naar volgend jaar. De première staat nu gepland op zaterdag 2 oktober 2021 in Theater De Lievekamp in Oss. Ook deze voorstellingen zijn voorlopig nog onder voorbehoud. Tickets blijven geldig. De première zou zonder corona op 3 oktober 2020 plaats hebben. Ook in Oss.

De musical Kleren maken de Keizer van het jeugdgezelschap Kleintje BMT zou normaal gesproken afgelopen weekeinde al in première gaan. De voorstellingen zijn nu uitgesteld tot december en januari, maar ook onder voorbehoud. Deze musicals zijn in de theaters De Enck (Oirschot) en De Blauwe Kei in Veghel.

‘We hebben lang online gerepeteerd’

Peperkamp: ,,Na de uitbraak van de coronacrisis moesten we stoppen met repeteren. We hebben nog heel lang online gerepeteerd via videoverbinding, wat echt boven verwachting goed ging. Maar op een gegeven moment zul je live moeten. Dat gaat onder de huidige omstandigheden dus helaas niet lukken.”