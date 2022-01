Musie Tesfaselasie Abay (16) uit Schijndel is vermist

Maartje van der Schoot keert onverwacht terug in ’t Spectrum

SCHIJNDEL - Haar terugkeer is net zo verrassend als haar vertrek was: Maartje van der Schoot gaat weer aan de slag in cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Niet als manager, maar als coördinator. ,,Hopelijk mogen we snel weer open. Dan ga ik proberen de podiumzaal vaak gevuld te krijgen.”

11 januari