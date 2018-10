Muziek is niet voor niets en dus lapt Den Dungen

Sef Pijpers richt zich tot zijn muzikanten van harmonie Wilhelmina uit Den Dungen, die dit jaar het 100-jarig bestaan viert. ,,Let op, twaalfde maat in acht", roept de Boxtelse dirigent. ,,Wauw, mooie muziek hè", zegt hij even later in de - en dat is niet toevallig - Harmoniezaal van hotel-café-restaurant Boer Goossens. ,,Van deze muziek word ik nou echt gelukkig.”

Het ziet er deze zondagochtend nog niet zo gelikt uit als straks op zondag 23 december bij de officiële afsluiting van het eeuwfeest met een kerstconcert in Den Durpsherd in Berlicum. Dan komen alle kostuums van Wilhelmina weer tevoorschijn en blinken alle instrumenten.

Wie de orkestleden zo ziet spelen, staat er niet altijd bij stil wat al die instrumenten kosten. Penningmeester én slagwerker Ralph van Lankveld weet dat wél: ,,Dat varieert van circa 150 euro voor een oefenxylofoon tot wel 12.000 euro voor een basmarimba.”

Een harmonie kost nou eenmaal veel. Zeker een harmonie met ruim 120 leden waarvan het groot orkest ook nog eens op hoog niveau speelt; eerste divisie, het op een na hoogste niveau in het land. Niet voor niets gaan heel veel leden van Wilhelmina deze week huis-aan-huis de deuren in Den Dungen langs voor de jaarlijkse donateursactie. ‘De donateursactie is keihard nodig om de harmonie in stand te houden', meldt de harmonie in een persbericht. ,,Zonder deze giften redden wij het niet", bevestigt voorzitter Frank Beck.