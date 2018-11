Muziek op festivals in Meierijstad moet zachter, uitzondering voor Paaspop en 7th Sunday

video De Stofvre­ters dorsen in Berlicum voor paraplu­hooi­ber­gen

7:30 BERLICUM - Je kijkt er je ogen uit. In de schuur bij Harvy Schouten in Berlicum halen de noeste werkers van dorsclub De Stofvreters de aren van de roggestengels. Zo blijft bruikbaar stro over voor daken van parapluhooibergen.