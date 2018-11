Muziek op festivals in Meierijstad moet zachter

Voor de ene festivalganger is het een uitkomst, de andere zal er van gruwen; het geluid op festivals in Meierijstad moet zachter. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het maximaal toegestane geluidsniveau met vijf decibel te verlagen ten opzichte van de huidige situatie. Zo valt op te maken uit de nieuwe nota Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022.

Voor de grote festivals Paaspop in Schijndel en 7th Sunday/Harmony of Hardcore in Erp maakt Meierijstad een uitzondering. ‘Gelet op het belang van deze evenementen en hun concurrentiepositie is een afwijkende norm mogelijk van maximaal 85 dB(A) en 100 dB(C)', zo staat in de nota. Voor andere muziekevenementen gelden maximum geluidswaarden van 75 dB(A) en 90 dB(C). De letters A en C staan voor bepaalde filters die worden toegepast bij metingen. Bij dancemuziek wordt het C-filter gehanteerd, de meeste mensen ervaren de lage bastonen als grootste overlast.

Het college wil komende jaren het geluidsniveau op Paaspop en 7th Sunday in de gaten houden en in overleg met de organisatoren bekijken of het geluid hier ook naar beneden bijgesteld kan worden. ,,Wij zaten afgelopen editie met 80 dB(A) en 98 dB(C) al onder de normen die gesteld worden", reageert directeur Johan Dortmans van evenementenbureau Par-T, dat onder meer 7th Sunday en Harmony of Hardcore onder zijn hoede heeft. Minder blij is Dortmans met de uitzondering die voor Paaspop wordt gemaakt; het Schijndelse festival mag op zaterdagavond tot 02.00 uur doorgaan, terwijl het festival in Erp een uur eerder moet sluiten. ,,We hebben gelijkwaardige festivals, dus dit vind ik wel teleurstellend.” De directie van Paaspop was niet bereikbaar voor een reactie.