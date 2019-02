Muziek zit de Mathijsens, ‘De Zangers’ uit Schijndel, in het bloed

Het levenloze lichaam van zijn tante Ans in het mortuarium van Lidwina in Schijndel, dat is de eerste jeugdherinnering van Fred Mathijsen (55). ,,Ik was nog niet eens vier jaar, maar dat beeld staat voor altijd in mijn geheugen gegrift", zegt Mathijsen, die al jaren in Den Bosch woont. Evenals veel van zijn bijna vijftig neven en nichten is ook hij actief in de muziek. Hij zingt klassiek bij onder meer het Brabant Koor, is tenor, net als zijn vader Jan. Maar ook tangomuziek bij ensemble Desde El Alma en popnummers bij het bandje 3 FM. ,,Met mijn broer Frank en mijn neef Frans vormen we het bandje 3 FM. Ja, drie maal FM.”