Muziektalent uit Meierijstad ontmoet muziekprofs op Paaspop

De CHV Academy, Circle of Talent, is een initiatief van Phoenix Cultuur in Meierijstad. Het is een coöperatie van onderwijs, bedrijfsleven, gemeente Meierijstad en kunstonderwijs. Binnen de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen van de breedtekunst naar een vakopleiding in de kunst. Inmiddels wordt op alle 34 basisscholen in de groepen 4 tot en met 7 elke week een kunstles gegeven door een kunstprofessional. Daarnaast lopen er pilots op de drie scholen voor voortgezet onderwijs en zijn er talentklassen in Meierijstad. Dit wordt voor een groot deel bekostigd door het bedrijfsleven in Meierijstad.