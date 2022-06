Muzikanten met en zonder beperking treden samen op in Boxtel: ‘Ik heb Down, maar ik denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden’

Meer starterswo­nin­gen in De Reigers­kant in Esch mogelijk? ’En dan vooral voor de eigen dorpskern’

ESCH - Uit Esch komen en een eerste woning kopen in Esch is geen abc-tje. Nu het plan De Reigerskant de derde fase in gaat vraagt de Boxtelse partij Combinatie95 zich af of er méér starterswoningen gebouwd kunnen worden voor in eerste instantie Esch zelf.

10 juni