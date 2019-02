Myriam en Maarten uit Sint-Michielsgestel winnen 165.000 euro op tv

Waterlei­ding springt: straat in Boxtel verandert in rivier

10 februari BOXTEL - De Koppel, in het centrum van Boxtel, is zondagmiddag afgesloten geweest nadat er een waterleiding is gesprongen. Het zorgde voor veel rotzooi en overlast. De straat veranderde in no-time in een rivier. Inmiddels is het lek gedicht.