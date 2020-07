Na 75 jaar nog nieuws bij ‘Gestelse gijzelaars’

“Mijn vader vertelde maar mondjesmaat over de tijd die hij op Beekvliet doorbracht”, zegt Gijs de Waal, terwijl hij een replica van een chambrette bekijkt. Klein, vindt hij, de ruimte die zijn pa in 1942 was toebedeeld door de Duitsers. En toch, het Gestelse Kleinseminarie gold voor gegijzelden als een ‘gedwongen rotary’, zo genoemd in nagelaten documenten.

Aan de hand van oude notities en boeken bouwden de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, de Stichting Gedenkplaats Haaren en De Heerlijkheid Herlaar een overzichtelijke en boeiende tentoonstelling op. Rotterdammer De Waal houdt nadrukkelijk halt in de kamer waar de vijf gefusilleerde gijzelaars zijn belicht. “Over de aanleiding, een sabotagedaad in onze stad, heeft vader (Leo) wel volop verteld. De Duitsers pikten vooral de Rotterdamse gijzelaars eruit “, meldt De Waal.

Preventief gijzelaar

Nauwelijks anderhalve meter verderop, in kamer 9 van de expositie, borrelt bij Jan de Quay een golfje ontroering op. Aan de wand ontwaart hij een brief, naast het portret van zijn vader (de latere premier van Nederland), die hij onmiddellijk herkent als die van zijn moeder. Er is echter meer, dat ook Gijs de Waal en Koos Loose (een van de expositie-inrichters) niet weet. “Vader was aangewezen als een van de vijf voor de executie in Goirle”, aldus De Quay, “dat hoorde mijn moeder op 14 augustus 1942, daags voor de executie. Daags erna kwam het verlossende bericht dat hij niet was geëxecuteerd.”

In weer een andere kamer zoekt Gijs de Waal op de lijsten van 1276 gijzelaars naar zijn vader. “Hij was een preventief gijzelaar”, legt hij uit, “de Duitsers namen mensen met invloed gevangen, om zo te voorkomen dat er aanslagen werden gepleegd. Dat werkte gelukkig averechts.”

Nog meer interessant materiaal

De expositie ‘vertelt’ een vrij compleet verhaal over de gijzelaars en de betekenis van Beekvliet. Dat wensen de organisatoren te behouden. “Jazeker”, zegt Koos Loose, voorzitter van de Heemkundevereniging. “Daarvoor kijken we vooral vooruit. Sterker nog, er is nog meer interessant materiaal onderweg naar de stichting. De geschiedenis van deze plek wordt alsmaar rijker gevuld.” Gijs de Waal én ook Maes de Quay komen terug, voor een wat intensiever bezoek. Voor wellicht meer gedateerde ontdekkingen.

Vanwege coronamaatregelen is het nodig te reserveren, via www.gijzelaarskampbeekvliet.nl of info@gijzelaarskampbeekvliet.nl