Na bewoners zien nu ook bedrijven woningbouw Zonneweide in Liempde niet zitten

LIEMPDE - De rust rond het bouwplan Zonneweide in Liempde wil maar niet terugkeren. Steeds is het verwijt richting gemeente: ‘we worden niet serieus genomen’. Dat gold al voor bewoners van de Boxtelseweg, maar ondernemers aan de Bergstraat ervaren dezelfde problemen.

Bewoners van de Boxtelseweg waren al niet blij met de gang van zaken rond het bouwplan Zonneweide in Liempde. Drie ondernemers aan de andere kant van het plangebied zijn dat ook allerminst. Niet alleen omdat ze vrezen dat de bouwplannen hun bedrijfsvoering belemmeren, Koppen Bouwbedrijf, interieurbouwer InterUnique en Golden Years (oldtimers) voelen zich vooral niet serieus genomen door de gemeente Boxtel. En delen dus de ervaring die de omwonenden van de Boxtelseweg ook hadden.

,,We hebben niet eens, zelfs na herhaald aandringen, fatsoenlijk antwoord gekregen op onze concrete vragen, niet van ambtenaren, niet van bestuurders”, stellen ze in een bezwaarschrift naar aanleiding van de bestemmingsplanprocedure. Als bewijs van de stroperige gang van zaken is een reeks e-mails bijgevoegd. Door zaken als vergeten, vakantie en drukte duurde het maanden alvorens er sprake was van enig contact.

Burgemeester

De irritatie leidde er toe dat de adviseur van de bedrijven rechtstreeks burgemeester Ronald van Meygaarden benaderde, via wie wethouder Peter van de Wiel het contact met de ambtenaar regelde. ,,Acht maanden na het eerste verzoek”, verzucht adviseur Rien Jonkers in het bezwaarschrift. Er volgde eveneens contact met de projectontwikkelaar en nog een onderhoud met de burgemeester. ,,Echter 3 september werd het bestemmingsplan, zonder enige informatie vooraf, ter inzage gelegd. We waren stomverbaasd en overtuigd van het feit dat we niet serieus worden genomen.”

Informatieavonden

De gemeente Boxtel, gevraagd naar een reactie, ziet het anders: ,,Bij dit plan is verstrekken van informatie vaker gebeurd dan gemiddeld bij grote bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft zich daarvoor ingespannen. Er zijn informatieavonden geweest voor bewoners en bedrijven. Ook is er individueel met mensen gesproken om eventuele grieven vroegtijdig kenbaar te kunnen maken”, aldus een woordvoerder. ,,Vragen zijn waar mogelijk beantwoord. Zo zullen wij ook de zienswijze die is ingediend zorgvuldig bestuderen en beantwoorden.”

Via het bezwaar tegen Zonneweide (11 appartementen, 18 woningen) is de hoop nu gevestigd op de gemeenteraad. ,,Het plan zoals het er nu ligt is volstrekt onvoldoende. Een ongestoorde en maximale benutting van de bedrijfspercelen wordt hiermee niet veilig gesteld. U kunt dit plan zo niet vaststellen”, luidt de conclusie in de zienswijze.