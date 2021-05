Na buiten volgt ook binnen in restaurants, maar lange tijd was het ‘beter iets dan niets’ in De Meierij

Uitspraak over bouwplan Lennisheu­vel laat al maanden op zich wachten

18 mei LENNISHEUVEL/DEN HAAG - Het terrein ligt er klaar voor, de vergunning is verleend en een kek bouwbord blinkt aan de rand van de woonwijk in aantocht in Lennisheuvel. Echter, nog altijd is het wachten op de Raad van State. Al vier keer hebben de Haagse rechters een uitspraak over de bezwaren tegen het plan uitgesteld.