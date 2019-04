Na grote schoonmaak en maanden afsluiting is Gedenkplaats Haaren weer open

VideoHAAREN - De vrees van de vrijwilligers van Gedenkplaats Haaren is niet bewaarheid. De ruimten die zij in gebruik hebben voor hun museum in het hoofdgebouw op Landgoed Haarendael zijn niet ten prooi gevallen aan vandalisme of ander onheil.

Met stofzuiger, poetsdoeken en sop hebben vrijwilligers vanochtend, op de eerste openingsdag van het seizoen, de Gedenkplaats weer toonbaar gemaakt. Vrijwilliger Cees van Roessel, die zijn eigen stofzuiger heeft meegebracht, zet her en der ramen open. Hij laat opgelucht de verschillende expositieruimten zien, de ingerichte cel, de dokters- en de verhoorkamer, de aula en de kapel en de bijhorende gangen waar stukken uitgestald staan. ,,Het valt veel mee", zegt hij overal. ,,Er is niks vernield of gestolen.”

Wat nog even wennen is: voortaan moeten ze ook het hek dat sinds december de poort bij de hoofdingang van Haarendael afsluit, van het slot doen en opzij schuiven. Want vanochtend was de Gedenkplaats alleen ‘achterom’ te bereiken en die route is voor bezoekers van buiten Haaren onvindbaar.

De Gedenkplaats, waarvan onder anderen Commissaris van de Koning Wim van de Donk een warm pleitbezorger is, herinnert aan de 1.100 gijzelaars en later 3.100 gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog in het voormalige seminarie in Haaren werden vastgehouden.

Vrijwilligers Cees van Roessel zet de ramen open om de ruimten van Gedenkplaats Haaren na maanden van sluiting weer te kunnen luchten.

Landgoed Haarendael Het landgoed - en daarmee ook de Gedenkplaats - was afgelopen vier maanden met hekken afgesloten van de buitenwereld omdat huurder en binnenkort eigenaar Wim Vugts uit Haaren verder verval door vandalisme wilde voorkomen. Ook bleek er in oktober een illegaal drugslab in het hoofdgebouw te zijn ondergebracht. Door die afsluiting konden de vrijwilligers niet op hun vaste maandag klussen en werken in de Gedenkplaats.

Die achterstand halen ze de komende weken in. Ze kregen onlangs de sleutel van ondernemer Vugts en kunnen dus weer in het museum, dat op de eerste woensdag van de maand en op zondagen open is. In de winter is de Gedenkplaats gesloten. Vugts garandeert dat de Gedenkplaats in ieder geval dit jaar mag blijven zitten op het complex. De Haarense ondernemer wil enkele jaren arbeidsmigranten in het complex huisvesten en daarna op Haarendael mogelijk een hotel, zorgappartementen en andere voorzieningen realiseren.

In het museum is op dit moment een tentoonstelling over het England Spiel te zien en voor het tweede jaar de tentoonstelling ‘Oord van bang wachten'. Aan verdere activiteiten wordt hard gewerkt, sinds zeker is dat de Gedenkplaats kan blijven op Haarendael.

Een van de cellen van Kamp Haaren is nog ingericht zoals ten tijde van de Tweede Wereldoorlog toen hier gevangenen en gijzelaars waren ondergebracht.