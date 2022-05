Na Hema nu ook Jumbo op komst in Dommelstaete Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Jumbo Supermarkten opent op 22 juni de deuren van haar nieuwe winkel aan Kloosterpad 9 in Sint-Michielsgestel. Dat is in ieder geval de planning die het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel als harde datum afgeeft.

De inrichting van de nieuwe supermarkt, die in feite zo ongeveer op de plek komt van de gesloopte Emté, wordt de komende weken opgepakt. Het wordt de tweede zaak van Jumbo in het dorp; er zit er al een aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel.

Klaar voor de start

Filiaalmanager Ton Janssen is trots op de nieuwe winkel en kijkt uit naar de opening: ,,Ons team is er helemaal klaar voor om inwoners van Sint-Michielsgestel te ontvangen.” Hij kondigt aan dat de nieuwe winkel een gevarieerd assortiment krijgt.

Zoektocht naar personeel

Frits van Eerd uit Veghel, algemeen directeur van Jumbo Supermarkten is blij dat het nu bijna zo ver is. ,,We zijn er trots op dat we deze nieuwe Jumbo in Sint-Michielsgestel openen.” De winkel is nog wel op zoek naar medewerkers. De wervingscampagne gaat nu van start.

100 jaar

Jumbo is een Brabants familiebedrijf met een rijke ondernemershistorie. In 1921 begonnen als groothandel en sindsdien een stevige groei doorgemaakt. Inmiddels is het de tweede supermarktketen van Nederland. 2021 was een bijzonder jaar voor Jumbo. Het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf werd gevierd. En als bekroning op een eeuw ondernemerschap werd de organisatie vereerd met het predicaat Koninklijk.

Jumbo Boxtel

In winkelcentrum Oosterhof in Boxtel ondergaat de bestaande Jumbo na de bouwvakvakantie een grote metamorfose. Dat gebeurt tijdens de derde fase van de grote verbouwing van het inmiddels gedateerde winkelcentrum. Deze woensdag gingen hier de splinternieuwe DA-drogist, de Dierenspeciaalzaak Boxtel en de Keurslager in compleet nieuwe onderkomens van start.

Tweede fase verbouwing begonnen

De tweede fase is daar nu volop in gang gezet. Hierbij krijgen de bakker, kapper en schoenmaker hun nieuwe ruimten. Die verbouwing duurt tot aan de bouwvak. Daarna zijn de Jumbo en cafetaria aan snee. De Jumbo moet voor die verbouwing wel een aantal dagen dicht.



