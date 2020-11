Na jaren discussie eindelijk vergunning aangevraagd voor verbouwing winkelcentrum Oosterhof

BOXTEL - Voor de verbouwing van winkelcentrum Oosterhof in Boxtel is na jaren discussie eindelijk een vergunning aangevraagd. Met opnieuw veel meer ruimte voor supermarkt Jumbo.

Supermarkt Jumbo in Boxtel gaat flink uitbreiden. Volgens het laatste interne verbouwingsplan voor winkelcentrum Oosterhof zal het bedrijf zo’n beetje tweederde van de totale ruimte gaan innemen. Het gedateerde centrum in de wijk Oost zal volgend jaar flink onder handen genomen worden. Eindelijk, want er wordt al vele jaren over renovatie gesproken.

Daarvoor is nu een vergunning aangevraagd. Het betreft voornamelijk een interne verbouwing, met slechts een beperkte fysieke uitbreiding aan de kant van de Hendrik Verheeslaan. Er blijven twee ingangen over bij de beide parkeerterreinen. De zijingangen bij het cafetaria en de apotheek komen te vervallen. Een nieuwe passage loopt straks dwars door Oosterhof met aan de ene kant Jumbo en cafetaria en aan de andere de overige winkels.

Concurrenten

De verbouwing van het complex biedt Jumbo veel extra ruimte. Juist vanwege de forse uitbreiding van de supermarkt kwamen vorige initiatieven onder druk te staan. Onder meer Plus en Albert Heijn ageerden daartegen omdat concurrent Jumbo meer mocht uitbreiden dan de gemeenteregels, vastgelegd in de visie detailhandel, toestonden.

Die visie gaat uit van vijftien procent groei. In het voorstel van vorig jaar was sprake van uitbreiding tot wel 2700 vierkante meter, terwijl Jumbo nu 1900 beslaat. Ook in het nieuwe plan groeit Jumbo meer dan genoemde vijftien procent. De ingediende tekeningen bij de aanvraag voor de verbouwing gaan uit van zo’n 2500 vierkante meter.

Tien maanden verbouwen

Corné de Jong laat namens de Vereniging van Eigenaren weten dat de indeling nog niet definitief is. ,,Daarover wordt in de algemene ledenvergadering binnenkort een besluit genomen.” Hij verwacht dat de verbouwing omstreeks maart zal beginnen en totaal zo’n tien maanden in beslag zal nemen. De winkels blijven tijdens de werkzaamheden ‘gewoon’ open. Jumbo zal waarschijnlijk wel kort gesloten zijn.

Quote We zijn met omwonenden en eigenaren in overleg om ook de omgeving van het winkelcen­trum op te knappen Wethouder Eric van en Broek

Wethouder Eric van den Broek is blij dat de modernisering van Oosterhof na twintig jaar touwtrekken eindelijk gestalte krijgt. ,,Dit is een realistisch voorstel. De renovatie speelt zich af binnen het bouwblok en valt binnen de regels van het bestemmingsplan. Dat staat daar detailhandel toe. Over de verdeling van de vierkante meters gaat de gemeente niet. Dat is een zaak van de ondernemers. Dus ook hoe groot Jumbo wordt.”

De omgeving van Oosterhof valt buiten dit plan. ,,We zijn wel met omwonenden en eigenaren in overleg om ook de omgeving van het winkelcentrum op te knappen”, aldus Van den Broek.