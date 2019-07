Na Jip ook Janneke dood bij Geitenwei Boxtel

Donderdagochtend zagen de vrijwilligers dat geitje Janneke niet lekker was en pijn had. De dierenarts is er bij geweest, maar die kon niet meer doen dan het dier pijnstillers geven. Janneke is enkele uren later overleden. Een vrijwilliger legt nog eens uit wat er gebeurt met een dier dat regelmatig verkeerd voedsel krijgt. 'Daardoor bouwen ze verschillende verkeerde zuren op in de maag en die verspreiden zich via de darmen door het hele lijf. Daardoor gaan tal van ingewanden opzetten. Het dier kan zijn ontlasting niet meer kwijt. Daar sterft het uiteindelijk aan’.