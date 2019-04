Na kort nachtje op Paaspop is een ‘Up do’ in de beautysalon heel fijn

Jan van der Steen uit Berlicum is voorzitter van Stichting Kansarmen Sri Lanka: ‘We laten ons niet afremmen’

13:03 BERLICUM - Het nieuws over de aanslagen in Sri Lanka komt hard aan bij Jan van der Steen uit Berlicum. Hij is voorzitter van de Stichting Kansarmen Sri Lanka en heeft vanochtend meteen contact gelegd met de mensen op kantoor in Colombo. ,,Niemand van de medewerkers is gewond geraakt gelukkig, maar dit is wel vreemd. Heel vreemd", zegt Van der Steen gelaten.