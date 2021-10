Na laatste eredienst is hoofdgebouw Kentalis gesloten voor doven

Een veertigtal dove oud-leerlingen en -bewoners beleefden dit historische en gevoelige moment mee. Voor Annie Baijens, die in 1945 als leerlinge vanuit Zwijndrecht naar Sint-Michielsgestel kwam, voelde deze middag als wat triestig aan. ,,Ik vind het wel jammer dat het mooie gebouw er niet meer is voor ons”, zegt de zwaar slechthorende vrouw berustend, ,,Hier heb ik veel geleerd en meegemaakt. Daar ben ik dankbaar voor.”

Internaatskinderen

Tot 1958 verbleef zij in Gestel, met slechts drie keer per jaar voor vakanties naar huis, naar Zwijndrecht. De kapel speelde in die jaren een nadrukkelijke rol in het leven van de dove internaatskinderen. ,,Iedere dag om 7 uur moesten we naar de kapel, naar de mis”, vertelt de oud-leerlinge, ,,Op zondag zelfs drie keer, naar de vroegmis, de hoogmis en ’s middags het lof.” Klagen deed Annie er niet over, en ook nu blijft dat achterwege. ,,De mooie gedachten winnen”, zegt zij spontaan.