Na lang aandringen van omwonenden kapt Boxtel woudreuzen in Liempdse straten

met video Slager Dennis krijgt lof en kritiek op zijn show waarbij hij live een varken aan stukken hakt

SCHIJNDEL - Live op een podium een varken doormidden hakken, op het ritme van het rocknummer ‘Bad to the bone’. De Schijndelse slager Dennis van de Ven werd bedolven onder de reacties, er is lof én harde kritiek. ,,Dit is niet normaal!”

29 juli