Na maanden in huispak op de bank piept en kraakt het lijf aan alle kanten

We stappen eruit met z'n allen. Ons landelijke lockdown exitplan heeft handen en voeten gekregen en per 1 juli komen onze luie reten van bank, thuiswerkstoel en loungeset. We gaan van verstarring naar versoepeling. En het is hoog tijd dat dat ook gaat gelden voor mijn lichaam.

Ja, ik weet 't. Ik had al lang actief buiten aan het steppen, boksen, Xco-en of joggen kunnen zijn. Ik had kunnen gaan fietsen en baantjes trekken en ik had mijn voornemen tot home Basic Fitting langer dan twee weken serieus kunnen nemen.

De realiteit is dat er de laatste tijd bar weinig van mijn sportieve plannen terecht is gekomen. Ik deed een keer een yogapose, zette 's avonds sporadisch een paar duizend stappen met een vriendin en zette me met moeite tot de rugoefeningen die de fysio me opdroeg.

Maar cardio, krachttraining of fitness met digitale drill instructor Ronny? Euuhhh nee. En dus kraakt 't van alle kanten, kan ik mijn been niet eens meer in de búúrt van mijn nek krijgen en als ik staand voorover buig en mijn armen richting grond beweeg, dan gebeurt er ... vrij weinig.

Maandenlang was het algemeen geaccepteerd om dag in dag uit in huispak achter ons beeldscherm geplakt te zitten. Onze verjaardag niet vieren, onszelf ziek melden bij een kuchje en niet op vriendenborrel of familiebezoek? Was sociaal wenselijk gedrag.

Nou, we kunnen die spieren, gewrichten, ledematen en organische moleculen weer activeren hoor. Met de opening van kantoren, sportscholen, terrassen, vakantielanden en stranden hebben we geen excuus meer om als amoebes te lanterfanten. Vooral dat strand motiveert mij als een malle.