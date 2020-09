Na Snollebollekes nu ook geen terrassentour voor de Kromploegers uit Liempde

Het plan was zo leuk. De muzikanten uit Liempde zouden per mobiel podium langs vier terrassen in de regio rijden. De vrachtwagen stond al klaar, de instrumenten blonken en heuse Kromploegers-mondkapjes waren geleverd. Toch besloot de twintigkoppige formatie vanwege de ook in Brabant snel stijgende besmettingscijfers om het evenement te annuleren.

Opmerkelijk, want alle plannen vielen binnen de geldende regels en de gemeente Boxtel gaf expliciet aan dat het door mocht gaan. ,,Maar al vanaf woensdag stelde ik mezelf de vraag: 'Moeten we dit wel willen?'", zegt Rob van Abeelen (trombone). ,,We brengen natuurlijk extra mensen op de been. De horeca werkt fijn mee, maar de maatregelen worden niet altijd goed uitgevoerd." Ellen Nijssen (trompet) zit ook in 'team annuleren'. Ze is crisiscoördinator middelen en materialen bij ziekenhuis Bernhoven. ,,Ik had voor mezelf al besloten om niet mee te doen. Het voelt voor mij niet gepast om vrolijk te staan blazen, wanneer mijn collega's in zo veel drukte en stress aan het werk zijn."

'Team doorgaan'

,,Ik ben het dus totaal niet eens met de genomen beslissing", zo stelt voorzitter Maarten Termeer (trompet). ,,Ik vind dat we moeten laten zien dat er, binnen de gestelde regels, nog wel dingen kunnen. De creativiteit mag niet worden platgeslagen." Frank van Bommel (trompet), eveneens uit 'team doorgaan', drukt het vermakelijk uit: ,,Voor je het weet, zijn we geraniums aan het kopen."

Een muzikant zit in quarantaine in afwachting van een testuitslag, een ander is verkouden en nummer drie heeft een ziek kind. Pim Bressers (bariton): ,,In de muziek draait het om de kracht van het collectief en die willen we ook uitstralen. Ons besluit was moeilijk, maar wordt gezamenlijk gedragen."

Blijven zoeken naar wat wel kan

De Kromploegers annuleerden maanden geleden al hun jaarlijkse feestweekend, met de Snollebollekes en George Baker. ,,Die contracten konden we gelukkig omzetten naar 2021", aldus Termeer. ,,Tijdens de coronapiek hadden we een 'coronafelicitatiedienst'. Twee muzikanten gingen dan bij jarigen aan de voordeur Lang zal ze leven spelen. Dat hebben we 154 keer gedaan. We blijven zoeken naar wat wel kan."