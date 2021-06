Na vele kroegloze maanden is het voor Schijndelse jongeren goed toeven op dit zomerterras, ‘Van mij mag dit een blijvertje zijn’

VIDEO Ton dubt nog, andere kopers haken af voor De Raadskamer in Gestel

11 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Kunnen Ton en Marianne Spierings het geduld nog veel langer opbrengen om eindelijk te kunnen gaan wonen in De Raadskamer in Sint-Michielsgestel? ,,Ja, dat is nu de grote vraag.” Een flink aantal andere kandidaat-kopers haakte al af voor het appartementencomplex in het centrum. DorpsGoed stelde donderdagavond vragen in de gemeenteraad. Hoe moet het verder met dit bouwplan?