Na zwaar coronajaar kan speelgoedwinkel in Schijndel weer open

SCHIJNDEL - De coronapandemie zorgde ervoor dat speelgoedwinkel Hout-doe in Schijndel ruim een jaar dicht was. Maar zaterdag 19 juni is het zover: na een verbouwing opent de winkel zijn deuren weer in een aangepaste vorm op de zaterdagen.

„Het was geen makkelijk jaar”, zegt eigenaar Koen van Dijk van het Schijndelse Hout-doe, dat duurzaam houten speelgoed verkoopt. „Hout-doe zit in een monumentaal pand. We gebruikten de authentieke voordeur als ingang, maar die leidde naar een vrij smalle gang, wat natuurlijk gezien de maatregelen enorm onhandig is. Door de indeling en als gevolg van de coronaregels konden we in de winkel niet meer dan één klant per keer toelaten en moesten we onze winkel al tijdens de eerste golf sluiten.”

De sluiting van Hout-doe hakte er financieel goed in. „We hebben op zwart zaad gezeten en echt moeten schipperen. In de tien jaar dat we bestaan, hebben we iets heel moois opgebouwd, maar we zijn nu weer terug bij af.”

Ook in Den Bosch en Utrecht

Hout-doe heeft het geluk dat het ook nog locaties in Den Bosch en Utrecht heeft: „Vanaf 30 april mochten we ook daar weer open, maar daar draaien we nog geen 10 procent van wat we normaal maken. Het feit dat we een webshop hebben scheelt daarin gelukkig nog wel. Zo konden mensen ons online toch nog bereiken en was het plaatsen van webbestellingen de hele lockdown mogelijk."

Het grootste deel van het pand is de zijkant, waar voorheen het magazijn zat. De ingang is verplaatst naar de dubbele zijdeur en het magazijn is omgetoverd tot speelgoedwinkel, waardoor er nu zes klanten per keer toegelaten kunnen worden. En het pand is nog steeds rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.

„Wat we nu moeten gaan doen is keihard werken en ervoor zorgen dat we weer omzet gaan draaien. Het is zo belangrijk om de klanten de producten te kunnen laten voelen, proeven en zien. Dus door de winkel weer open te kunnen gooien, hopen we klanten weer enthousiast te maken.”