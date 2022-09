Naar het repaircafé voor nostalgie en duurzaamheid: ‘Ducttape! Dat ik daar niet aan heb gedacht’

Apparaten worden het vaakst naar het (gratis) repaircafé gebracht om te laten repareren. Irma Gommers is een van de eerste klanten, met haar stofzuiger. ,,Het klepje boven de aan- en uitknop is afgebroken. Ik kan wel een klepje bestellen via internet, maar dan zit hij er nog niet op. Ik ga geen nieuwe apparaten kopen als iets nog kan worden gerepareerd. En dan kijk ik altijd eerst bij Vincentius of Het Goed.”