Naar welke milieustraat gaan we: Boxtel of Haaren?

Rustig dagje is het vrijdag in de Boxtelse milieustraat. Inwoners van Esch kunnen hun afgedankte spullen daar voortaan kwijt, omdat de kern nu bij de gemeente Boxtel hoort. Een enkeling maakte er al gebruik van. ,,Ik sprak twee mensen uit Esch. Maar misschien waren er wel meer. Dat kun je niet zien: alle knipkaarten zijn hetzelfde", vertelt Toon van Abeelen, beheerder van de milieustraat.

,,Of het aantal bezoekers anders is dan normaal? Nee, het is altijd rustig aan het begin van het jaar, zeker op vrijdag. Mensen ruimen hun huis vaak tussen kerst en oudjaar op. Afgelopen zaterdag was het wel iets drukker, maar dat is altijd op zaterdag." Van Abeelen verwacht sowieso niet veel toeloop vanuit Esch. ,,Er zijn 800 huishoudens. Stel, er komt elke dag acht procent hiernaartoe, dan spreek je over acht auto's. En tien procent op een dag is ook nog maar tachtig auto's."

Ondertussen in Haaren

Ook in de milieustraat in Haaren was het niet druk met 116 bezoekers. Maar daar was weer een andere verklaring voor. ,,Ik hoorde van de beheerder dat veel mensen niet wisten dat de milieustraat open was omdat die nooit op vrijdag open is," aldus een woordvoerder van de gemeente Oisterwijk. ,,Maar hoe ze dat kunnen nagaan, is me onbekend." De milieustraat kon afgelopen woensdag niet opengaan, omdat de nieuwe tarieven nog niet waren vastgesteld. Dat kwam vanwege het onverwachte overlijden van Adrienne Verschuren die geïnaugureerd zou worden als raadslid in Oisterwijk.

De tarieven in Haaren zijn omhooggegaan om ze gelijk te trekken met die van Oisterwijk. Maar omdat de moderne milieustraat in Haaren beschikt over een weegschaal en de veel oudere milieustraat in Oisterwijk niet, kunnen er merkwaardige situaties ontstaan. Het Oisterwijkse raadslid Jean Coumans rekende uit dat Haarenaren voor 1500 kilo puin beter naar Oisterwijk kunnen. Daar is het tien keer zo goedkoop als in Haaren waar 225 euro gedokt moet worden. Maar heb je veel licht volume, zoals matrassen, dan kun je die beter in Haaren in de container gooien. ,,In Oisterwijk wordt gekeken naar het aantal kuub", legt de woordvoerder uit. ,,En dan krijg je een lastige vergelijking, maar de tarieven zijn in principe gelijk." In Haaren is er een extra afvalstroom bij gekomen. ,,Voor incontinentiemateriaal. Per volgende week woensdag staan er bakken buiten de poort, zodat je er ook terecht kunt buiten openingstijden."