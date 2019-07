Nachtbraken in de bakkerij: Lékker, dat aanpoten op onchristelijke tijden

Van uitstel komt afstel: druppel voorgoed verleden tijd op milieustra­ten Meierij­stad

23 juli VEGHEL - Het komt niet meer goed met de druppel in Meierijstad. Het college van B&W heeft besloten dat het betalingssysteem voor de milieustraten in Meierijstad de prullenbak in kan. Vanwege technische problemen functioneerde dit systeem (met achteraf betalen één keer per jaar) vanaf het begin al niet. Nu wordt ervoor gekozen om met een pinbetaling direct af te rekenen. De druppel blijft wél in gebruik voor het gebruik van de ondergrondse containers.