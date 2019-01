Natasja uit Boxtel blaast Huts-hype nieuw leven in: ‘Ik schaamde me vanochtend dood’

Van het een kwam het ander. ,,Om 21.10 uur maakten we het filmpje, tien minuten later publiceerden we het en een half uur later, toen ik thuis kwam, ontplofte mijn telefoon!” Inmiddels was het filmpje, gebaseerd op dit nummer, op dat moment 20.000 keer gekeken, weet ze.



De geboren en getogen Boxtelse (44) kan er zelf smakelijk om lachen. ,,Kijk, het slaat natuurlijk nergens op. Het is in mijn ogen gewoon platvloerse, Boxtelse humor.” Inmiddels heeft ze ruim driehonderd huts-kledingstukken verkocht. Of het er meer worden, zal haar een zorg zijn. ,,Ik heb er geen verwachtingen bij. Verkopen we er niet veel meer van, dan was het leuk voor de publiciteit.”