Natuur en boeren gebaat bij kavelruil in Helvoirtse Brokkenbroek

Koeien in de wei, dat hoort nu eenmaal in het Brabantse landschap. Ook in Helvoirt, in het gebiedje met de klinkende naam Brokkenbroek. Door vrijwillige ruilverkaveling hebben enkele melkveehouders er hun bedrijf kunnen versterken. Hun huiskavels zijn groter geworden en dat maakt het boeren een stuk efficiënter. En tegelijkertijd wordt de natuur er beter van.

Want dat is de ‘tegenprestatie’ die ze leveren: ze gaan de nieuwe natuur mee beheren. Zo wordt er onder meer veel groen aangeplant en komen er paddenpoelen. ,,De biodiversiteit stijgt aanzienlijk”, zegt projectleider Emiel Anssems (51), namens de Duinboeren. Die organisatie nam het voortouw voor deze ruilverkaveling, waarvoor 24 partijen de handen ineen hebben geslagen.

Kasteel

Brokkenbroek is een klein natuurlijk en agrarisch gebied dat aan de noordwest kant van Helvoirt tegen Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen aan schurkt. Kasteel Zwijnsbergen ligt ook in het gebied, waar volgens natuurplatform Waarneming.nl liefst 319 verschillende soorten aan flora en fauna voorkomen. Er is twintig jaar geleden al heel wat afgepraat over grond ruilen. Maar pas sinds een jaar of twee is daar echt werk van gemaakt. Daarbij zijn onder meer agrariërs in en rond het gebied betrokken, Duinboeren, gemeente Haaren, provincie, waterschap De Dommel en Brabants Landschap.

Want er moest meer gebeuren dan alleen het ruilen van gronden. Zo heeft de gemeente de bedding van de Raamse Loop verlegd, zodat boeren aansluitende percelen kregen. En ook om enkele agrarische percelen beter toegankelijk te maken. ,,De Raamse Loop vormt nu ook een natuurlijke bufferzone tussen nieuwbouwwijk Den Hoek en het landschap daarachter”, vertelt wethouder Martien Vromans van de gemeente Haaren.

Aantrekkelijker gebied

Haaren heeft wat gronden verkocht in het gebied en ook de provincie bracht grond in in dit project. Deels voor de boeren maar ook om 17 hectare aan nieuwe natuur mogelijk te maken. ,,Dat is een helder doel van de overheid: de natuur versterken”, aldus Anssems, die samen met Henk Antonissen kartrekker van dit project was. ,,Het gebied sluit nu beter aan bij andere natuur, zoals het nationaal park en het gebied langs de Zandleij. Dat maakt het hele gebied aantrekkelijker, ook voor wandelaars en andere recreanten.”

Volledig scherm Projectleiders Emiel Anssems (links) en Henk Antonissen in het Helvoirtse Brokkenbroek. © Duinboeren

Elkaar iets gunnen

,,Dankzij wat geven en nemen en elkaar iets gunnen, wordt iedereen beter van dit project”, stelt Anssems. Zo kunnen de boeren hun werk beter doen. ,,Het maakt nogal een verschil of een boer verspreid over de gemeente weilanden heeft of alles dicht bij huis. Een van de deelnemers had ook in Esch grasland liggen. Die grond heeft hij ingebracht om een veel grotere huiskavel te krijgen, wat zijn wens al tientallen jaren was. Nu hoeft hij dus niet meer met zijn tractor 8 kilometer te rijden om daar te gaan maaien. Een andere melkveehouder breidt zijn huiskavel uit van 7 naar 22 hectare. Al met al hebben alle deelnemende boeren nu het perspectief dat zij -of hun opvolgers - weer jaren vooruit kunnen met hun bedrijf.”

Struweel

De komende twee maanden worden de laatste zaken afgehandeld en dan is de verkaveling, waarmee ongeveer 1,5 ton aan projectkosten is gemoeid (betaald door Duinboeren en Groenontwikkelfonds van de provincie), officieel rond. Dan gaan boeren en natuurorganisaties aan de slag, met aanplanten van onder meer struweel en knotwilgen en het inzaaien van kruidenrijke mengsels. Vervolgens is het aan de natuur om tot bloei te komen.

Dat die meer vrij spel heeft, is voor wethouder Vromans een van de grote winstpunten van dit project. Want daar heeft ook de mens plezier van heeft. ,,We krijgen er weer een extra ommetje Helvoirt bij. Het is namelijk een leuk wandelgebied.” Met inderdaad her en der oer-Hollandse koeien in de wei.