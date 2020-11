Natuur in Schijndel krijgt een impuls

Het perceel kwam via kavelruil in handen van ARK. De ruilende partij is de eigenaar van de grond: Stichting Arnoldus Peter Verhagen uit Schijndel. Die kreeg daar kwalitatief betere landbouwgrond voor terug. Daarmee draagt de kavelruil ook bij aan de eveneens gewenste landbouwstructuurversterking in Het Groene Woud, aldus ARK Natuurontwikkeling.

ARK wil in De Geelders de samenhang van bestaande bos- en natuurgebieden herstellen, versterken en uitbreiden. In 2019 kocht ARK hiervoor al vijftig aaneengesloten hectares aan op Savendonk in De Geelders. Het perceel Hooge Beek, tussen de Oostelijke Geelders en het Elderbroek, voegt ze daar nu aan toe.

Perceel is al jaren in gebruik als landbouwgrond

Het elf hectare tellende perceel is al tientallen jaren in gebruik als landbouwgrond. De akkerbouwer die de grond bewerkte, pachtte deze van de Fundatie Verhagen. Deze stille stichting beheert de bezittingen, waaronder grond, van voormalig burgemeester van Schijndel, Peter Arnoldus Verhagen.

,,Net vóór zijn dood in 1905 heeft deze burgemeester zijn hele bezit ondergebracht in de Fundatie”, vertelt Mari Vermeer, vicevoorzitter van de stichting. ,,Dan konden er goede dingen mee worden gedaan voor de toekomst, zowel op sociaal als agrarisch gebied.”

Ook bisdom is akkoord

Nadat zowel de Fundatie als de pachter akkoord waren met de ruil moest er nog één partij naar kijken: het bisdom ’s-Hertogenbosch. ,,Dit is zo bij de oprichting van de Fundatie vastgelegd: het bisdom heeft het laatste woord over de bezittingen van burgemeester Verhagen.” Toen ook het bisdom groen licht gaf, stond niets de kavelruil in de weg.

Naast het perceel Hooge Beek verwierf ARK ook nog enkele aanpalende percelen, goed voor zo’n vijf hectare. De akte met alle betrokkenen is op 6 november 2020 gepasseerd bij de notaris.

ARK Natuurontwikkeling is gevestigd in Nijmegen. De organisatie noemt zichzelf een aanjager van wilde natuur.