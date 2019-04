Natuurbrand legt rietveld in de as in Boxtel, politie vermoedt brandstichting

Hans van Hoof exposeert in april bij VVV Boxtel

13:22 BOXTEL - De nieuwe wisselexpositie in VVV Boxtel laat werk zien van Boxtelaar Hans van Hooff. Hij schildert sinds 1977 en heeft binnen en buiten zijn woonplaats regelmatige geëxposeerd. Zijn werk is de hele maand te zien. Maar de VVV hoopt dat een van de werken, een zijaanzicht van Kasteel Stapelen voor langere tijd in de VVV mag blijven hangen.