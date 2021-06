Natuurclubs Meierijstad slaan handen ineen, ’Het is hard nodig’

SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - Windturbines en enorme velden met zonnepanelen zijn een bedreiging voor de natuur in Meierijstad. En zo zijn er meer gevaren voor natuur en milieu, stellen vijf natuurgroepen in deze gemeente. Vandaar dat zij hun krachten bundelen in het Platform Natuur en Landschap Meierijstad (PNLM).

Het Roois Landschap, IVN Veghel, IVN Sint-Oedenrode, Natuur en Milieucentrum Schijndel (NMC) en Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen tekenen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Meierijstad. ,,Het is hard nodig dat we één geluid laten horen richting de gemeente", stelt Mari Thijssen, voorzitter van het Roois Landschap. Een van de directe aanleidingen is het voorstel van de gemeente om wind- en zonneparken aan te leggen in of bij natuurgebieden in onder meer Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

,,Heel actueel is nu het plan voor zonnepark aan de Nijnselseweg in Nijnsel. Daar zijn we heel kritisch op", stelt Thijssen. ,,Maar dat geldt ook voor andere wind- en zonneparken die een bedreiging zijn voor de natuur.” Een andere bedreiging is volgens hem het plan van Meierijstad om de Vlagheideberg in te ruimen voor een zonnepark én als recreatiegebied. ,,De Vlagheide ligt tegen de Eerdse Bergen aan, een prachtig natuurgebied. Een een groot weidevogelgebied. Samen met de gemeente zullen we goed moeten kijken wat we moeten beschermen en waar het mogelijk is om recreatievoorzieningen aan te leggen.”

Voorzitter Karina Tribels van het NMC Schijndel is blij met de samenwerking met andere natuurclubs. ,,De natuur is nog wel eens een ondergeschoven kindje in Meierijstad. Met dit nieuwe platform krijgt de natuur hopelijk meer erkenning", aldus Tribels. Volgens haar is het heel belangrijk om de krachten te bundelen. ,,Samen hebben we nog meer deskundigheid en gedrevenheid. Een van de hot items is natuurlijk de energietransitie. Die transitie is hard nodig, maar samen moeten we kijken hoe we dat zo milieuvriendelijk mogelijk voor elkaar kunnen krijgen.”

Tribels is ook op haar hoede als het gaat om nieuwe of bredere wegen. ,,De aanpak van de A50 bij Veghel is ook nog altijd in beeld. Ook daar zullen we op onze hoede zijn. Er is al te veel natuur afgeknabbeld.”

Het PNLM wil als één spreekbuis optreden richting de gemeente. ,,Voor de gemeente is één overleggroep ook simpeler", vindt Thijssen. ,,En wij willen als gesprekspartner zo snel mogelijk op de hoogte zijn van ontwikkelingen die spelen op het gebied van natuur.”

De doelstelling van het nieuwe platform is om in samenspraak met de gemeente de natuur, landschappelijke waarden en biodiversiteit in Meierijstad te behouden en, waar mogelijk, te versterken.

