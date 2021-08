Natuurclubs waken voor ‘Efteling-publiek’ op Vlagheideberg

Vlagheide­berg krijgt zonnepark ‘in wijngaard’

8 maart SCHIJNDEL/VEGHEL - Een zonnepark met 35.000 zonnepanelen, maar dan ‘verpakt’ in het groen. Dit staat gepland voor de Vlagheideberg op de grens van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. ,,Het liefst willen we een wijngaard in het zonnepark.” Voor de verdere invulling van de oude stortplaats zijn plannen in de maak.