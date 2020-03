Natuurgebieden juist nu niet op slot doen, maar wel Tarzan aan de lijn

Organisa­ties van kinderva­kan­tie­week in Meierij wikken en wegen: wel of niet

16:00 HAAREN, SINT-MICHIELSGESTEL, DEN DUNGEN - Een aantal organisaties van zomer-kinderactiviteiten in de Meierij stelt hun besluit over het wel of niet doorgaan nog even uit. In Rosmalen werd de kindervakantieweek onlangs afgelast.