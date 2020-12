Natuurlijk, corona is geen oorlog, maar er zijn vergelijkbare sentimenten volgens de Gestelse heemkundekring

Beroepen­feest Meierij­stad On Stage toch een jaartje uitgesteld

22 december MEIERIJSTAD - Meierijstad On Stage is toch uitgesteld naar volgend schooljaar. Zo'n duizend vmbo-leerlingen van het Fioretti College in Veghel en Elde College in Schijndel moeten dit jaar op een andere manier aan hun beroepskeuze werken.