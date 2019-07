Nederzetting uit de IJzertijd ontdekt in Den Hoek Helvoirt

Archeoloog Stijn van As is enthousiast over de resultaten van de opgraving. Eerder uitgevoerd archeologisch vooronderzoek gaf aan dat er vondsten uit de IJzertijd en/of Middeleeuwen mogelijk waren en het huidige onderzoek bevestigt deze verwachting. Hij vertelt: ,,Ik denk dat een lokale gemeenschap gezamenlijk heeft gewerkt aan het inrichten van het landschap door middel van greppels, het bouwen van woonhuizen en de aanleg van een waterput. De sporen die wij vinden wijzen duidelijk in die richting. Voor ons klinkt dit als muziek in de oren”.