Neem-geef-kast in Schijndel helpt minima door coronacrisis

SCHIJNDEL - Minima uit Schijndel kunnen bij de Neem-geef-kast van Karin Flisijn terecht voor producten als macaroni, knakworsten of tandpasta. De coronacrisis bracht Flisijns idee in een stroomversnelling. ,,Het loopt als een tierelier.” Een tweede neem-geef-kast is op komst.

Macaroni, soep, knakworsten, tomatenpuree, theezakjes en tandpasta. Het is slechts een greep uit de vele producten die te vinden zijn in de Neem-geef-kast van Karin Flisijn (40) aan de Eikenstraat in Schijndel. ,,Soms hebben we ook vers fruit, maar dat is dan al snel weg.”

De initiatiefneemster van de hulpgroep Samen Sterk voor Meierijstad liep al langer met het idee om zo’n weggeefkast aan te schaffen, maar door de coronacrisis besloot ze snel door te pakken. ,,En het loopt als een tierelier", zegt Flisijn. ,,Heel veel mensen komen houdbare producten in de kast zetten. De kast begint zelfs al door te buigen, zo vol staat ie. En kwetsbare mensen uit de buurt komen de spullen ophalen. Die kunnen de levensmiddelen nu heel goed gebruiken. Sommige mensen hebben echt geen geld om eten te kopen. En als zij niet gezien willen worden, kunnen ze ook wachten tot het donker is om de spullen op te halen.”

‘Gestuurd door bewindvoerder’

Van de week stond nog een bewoner van de volkswijk Hoevenbraak bij haar aan de deur. ,,Zij was gestuurd door haar bewindvoerder. Dit had gezegd dat ze maar eens in deze kast moest gaan kijken. En ze vroeg wat precies de bedoeling was. Ik heb gezegd dat ze niet de hele kast leeg kon halen, want er zijn nog meer mensen die behoefte hebben aan levensmiddelen. Maar dat ze wel een flinke lading spullen kon meenemen. Nou, dat deed ze graag. Zo kun je zien dat de Neem-geef-kast zeker zijn nut heeft in deze crisistijden.”

Heel waarschijnlijk krijgt haar idee binnenkort al navolging. ,,Een van onze leden uit de wijk Boschweg wil ook zo’n Neem-gaf-kast beginnen. En hopelijk volgen ook initiatieven uit andere dorpen in Meierijstad, zoals Veghel en Erp.” De hulpgroep Samen Sterk voor Meierijstad, die een pagina op Facebook heeft, telt nu circa 700 leden. ,,Dat zijn vooral minima en andere kwetsbare mensen, maar ook veel donateurs. Zonder die donateurs kunnen we dit niet doen.”

Quote Het is heel fijn om voor mensen met een kleine portemon­nee iets te kunnen betekenen Karin Flisijn , Samen Sterk voor Meierijstad

‘Cakemeel voor verpleeghuizen’

Samen Sterk voor Meierijstad bestaat sinds mei 2019. ,,Ik kwam toen terug uit Friesland. Daar kon ik absoluut niet aarden, ik was blij dat ik terug was in Schijndel. Maar in Friesland zette ik me ook in voor minima, onder meer met een kledingbank. Hier wilde ik dat ook heel graag doen. Het is heel fijn om voor mensen met een kleine portemonnee iets te kunnen betekenen.”

Eerder verzorgde Flisijn ook al pakketten voor minima. ,,Vijf verse groente- en fruitproducten voor vijf euro. Of een pakket ijsjes dat normaal 3,75 euro kost, kunnen ze hier ophalen voor 45 cent. En als mensen vanwege het coronavirus echt niet de deur uit willen, zet ik een doos met spullen bij hen voor de deur.”