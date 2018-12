‘Neem me mee’ heet eerste cd van De Lokale Mannen, wereldberoemd in Boxtel

Het is het eerste album van De Lokale Mannen, het trio dat een jaar geleden is geformeerd en bestaat uit Boxtelaren Harry Hendriks (51) en Wim Kuipers en Peter van den Hurk (54) uit Liempde. Drie mannen die hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend hebben. Zanger en gitarist Harry Hendriks trad jarenlang op als begeleider van de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers; hij werkt ook in het (muziek)onderwijs. Wim Kuipers is ook zanger en gitarist - bekend van de band Kicking Bill, later van Droomtranen - en organisator van wandelreizen. Peter van den Hurk is toetsenist, speelt in de bands Go Rome en Mateus en is natuurkundige en wetenschapsschrijver.