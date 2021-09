Negen aanvragen om arbeidsmigranten in Boxtel tijdelijk te huisvesten

Voettocht van Jeruzalem naar Bouillon

20 september BOXTEL - De journalist en filosoof Ralf Bodelier geeft zondag 26 september om 11.15 uur een lezing in het Museum Boxtel (Mubo). Hij vertelt er over de duizenden kilometer die hij in twee jaar heeft gelopen van Jeruzalem naar Bouillon in België, in de voetsporen van Godfried van Bouillon, maar dan omgekeerd.