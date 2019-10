Negen wissels eruit: treinen rijden niet bij Boxtel

VIDEO Film Charlie Chaplin met live muziek in kerk Schijndel

14 oktober SCHIJNDEL - De Filmclub Schijndel brengt op vrijdag 25 oktober de stille film The Kid van Charlie Chaplin in de Sint-Servatiuskerk in Schijndel. Dat gebeurt in samenwerking met de stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, die de live muziek bij de filmklassieker verzorgt.