Negentig vluchtelingen Oekraïne in huisjes van Kentalis

The Chocolate Factory kan van start. Het grote verleiden kan beginnen

Er kan een begin worden gemaakt met de realisatie van The Chocolate Factory (TCF) op de Noordkade in Veghel. Met een lening en exploitatiesubsidie van de provincie is de laatste financiële plooi gladgestreken. En daarom konden initiatiefnemer Stichting Werk en Leren, Noordkade Ontwikkeling (broers Van de Ven), gemeente Meierijstad en provincie het glas heffen.

17 mei