Nepvuurwapen gezien bij voetbalkooi Boxtel, jongen levert het in na oproep

Vierde klasse F Verhoeven is de grote man bij winnend WEC: ‘Arjen Rob­ben-goal’ en hattrick

WEC hoeft niet echt meer te vrezen voor de nacompetitie na de overwinning op DVS. De onderste regionen zijn definitief verlaten door de ploeg van Henry van Wanrooij. De marge was zes punten en na vanmiddag is die negen geworden. Stef Verhoeven was de grote man door een hattrick te maken. Zijn tweede goal was erg mooi en zijn coach omschreef deze als een ‘Arjen Robben-goal’, omdat hij naar binnen sneed.

1 mei