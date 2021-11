Net 23 en nu al een eigen kroeg: Iris Koesen is het nieuwe gezicht van ’t Hart van Boxtel

Fout feest in Schijndel zou zaterdag om 18 uur beginnen, exact op moment dat verbod ingaat

SCHIJNDEL - Wat hadden ze er zin in, de duizenden bezoekers van Q-Music The Party Fout XXL op zaterdagavond in de Schijndelse manege De Molenheide. Maar premier Rutte verpestte vrijdagavond hun feeststemming tijdens de coronapersconferentie.

12 november