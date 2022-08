Nét even meer te doen op kermis Boxtel dan in andere jaren, prikkelarm uur op de zondag

Ook vorig jaar augustus was er cameratoezicht op en rond de Markt. Burgemeester Ronald van Meygaarden liet de camera's in 2021 plaatsen na een grootschalige vechtpartij tussen Boxtelse en Liempdse jongeren op de kermis in Liempde. Ook in voorgaande jaren van de Boxtelse kermis was er sprake van incidenten.