Net geopend, nu al een ongeluk op regenboogpad in Boxtel

Haaren opsplitsen: 8,3 miljoen aan kosten gaan voor de baat

13:52 OISTERWIJK - Bedoeling van een gemeentelijke herindeling is dat het ook financieel rendeert, maar daar gaan wel frictiekosten aan vooraf. In het geval van Haaren, dat over vier omliggende gemeenten wordt verdeeld, zijn die becijferd op 8,3 miljoen. Dat is althans het bedrag dat de vijf betrokken gemeenten van het Rijk krijgen om kosten op te vangen voor onderzoek en advies, extra personeel of het omzetten van ict-systemen.