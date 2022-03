Nico van de Wetering zamelde ooit geld in voor beeld van bisschop: ‘Het halve dorp heet Bekkers’

Hij geniet van een kop koffie in een café aan de Rooise Markt. De gepensioneerde Nico van de Wetering (68) heeft een druk programma. ,,Ik geef 20 uur per week gitaarles aan ouderen. We spelen de Beatles, maar ook Corrie Konings.”

Wat slokt zijn tijd nog meer op? ,,Momenteel ben ik bezig met het realiseren van een wandelpad in Nijnsel, samen met de Dorpsraad: het Ommetje Thieu Sijbers. Hij was mijn oom en was dialectzanger en verteller. Zinsneden van zijn teksten komen op bordjes langs de route. Plus historische informatie vanuit de heemkundekring.”

Dialect

Zelfgeschreven liedjes in dialect zingen en verhalen vertellen, het is een familietrekje. Want ook Van de Wetering doet dat. Hij declameert: ,,Vur veul mense um ons hinne, geldt nog äalt es wez’luk waor, de taol die rechtstreeks kumt van binne, die brengt oew dichter bè mekaor.” Hij lacht. ,,Deze is van mijn oom.”

Optreden kan gelukkig weer. ,,Doe ik onder meer voor de KBO en andere senioren. Het zijn geen meezingavonden, maar luisterliedjes.”

Een greep uit zijn lange activiteitenlijst: hij richtte de voetbalclub Wetering Boys op, was kartrekker van het jeugdcarnaval, medeoprichter van de Jeugdvakantieweek. Organiseerde het Tour de France-spel, de Avond van het Nederlandse lied, gaf het tijdschrift Het Brabants Buukske uit en diverse cd’s. En was drijvende kracht van het project Roemrijk Rooi. ,,We hebben alle liedjes uit het verleden over Rooi gezocht. Met een aantal zangers en muzikanten is alles opgenomen, zodat het bewaard blijft.”

Bisschop Bekkers

Hij neemt een slok van zijn koffie. ,,En ik heb een benefietavond georganiseerd om een standbeeld voor bisschop Bekkers op te richten. Hij kwam hiervandaan. Het halve dorp heet Bekkers. Dat zullen toch geen nakomelingen zijn?” Hij grinnikt. ,,Nee hoor, het was een grote familie.”

Verder zingt hij voor bewoners van het verzorgingshuis. ,,Dat zijn wél meezingbijeenkomsten. Ik praat de nummers aan elkaar, met ernst en humor. Moet herkenbaar zijn. O ja, ik ga ook voor vluchtelingen zingen.” Waarom zóveel activiteiten? ,,Ik werkte als groepsleider bij een tbs-kliniek. Dit was een reactie daarop, denk ik. Een mooie afleiding.”

Trots

,,Een sociaal dorp met veel verenigingen en organisaties. Er zitten hier maar weinig mensen thuis die worden vergeten. En Rooi heeft een prachtige kern, een echt hart. Kijk, daar komt onze politieman binnen voor een kopje koffie. Dat is heel dorps. Leuk, hè?”