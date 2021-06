‘Niemand op het Elde College begint schooljaar zonder laptop’

In een brief aan het college van burgemeester en wethouder wordt gevraagd om huishoudens met een kleine beurs daarop te wijzen. Tonnie Wouters (SP): ,,Je zal maar een paar kinderen op het Elde College hebben. Dan ben je al snel een paar duizend euro kwijt. En voor mensen met een kleine beurs is dat veel geld. Er zijn mogelijkheden voor een bijdrage per gezin. Afhankelijk van het inkomen kan dat al snel een bedrag zijn van een paar honderd euro uit bijvoorbeeld het potje bijzondere bijstand.”

Niemand zonder laptop

Vincentius

Een brief aan ouders van kinderen die op het Elde College beginnen, meldt trouwens ook welke mogelijkheden er zijn als een huishouden niet een-twee-drie tussen de 600 en duizend euro op tafel kan leggen voor een nieuwe computer die via het Bossche bedrijf The Rent Company moet worden aangeschaft. In de brief staat letterlijk: ,,Indien de aanschaf of huur van een laptop financieel lastig is of niet mogelijk, dan zijn er twee organisaties waar leerlingen een beroep op te kunnen doen voor een bijdrage: De Vincentius Vereniging Schijndel of de gemeente Meierijstad, afdeling Voorzieningen.”