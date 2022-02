Niet álle verhalen mogen op de gevels van Beekvliet

Alsof de wereld voor hem open ging. Zo ervoer Winy Maas zijn jaren op Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. ,,We hebben het dan over de jaren 1971 tot en met 1977. Ik was als menneke uit Schijndel niets gewend en ik kwam hier in een weldadige omgeving", zegt Winy Maas (63), die uitgroeide tot een architect van internationale naam en faam. In 2016 werd hij door rector Carla Faassen gevraagd om een ontwerp te maken voor zijn oude middelbare school, Gymnasium Beekvliet dus.