Niet alleen duiken maar ook zwemmen tijdens nieuwjaarsduik in Zijtaart

ZIJTAART - Het lijkt in Zijtaart zoals bij al die Nieuwjaarsduiken in den lande: het moment suprême is korter dan de voorpret. En toch is het in het kerkdorp van de gemeente Meierijstad deze 1e januari anders. Geen snel erin en nog sneller eruit in de zwemvijver van Inge van Liempd. Maar plons, een stukje zwemmen en dan alsnog als de wiedeweerga op het droge.