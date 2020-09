Niet iedereen blij met plan Keulsebaan: ‘Het is onaanvaardbaar’

De koffie staat klaar. Bij de familie Van Cuijk aan de Oirschotseweg in Boxtel. Een bakske voor raadsleden die de moeite willen nemen zich eens ter plaatse te oriënteren om zo een beter beeld te krijgen wat de verbreding van de nabijgelegen Keulsebaan voor het gezin gaat betekenen. Want gemeentelijk projectleider Ludwig van Duren meldde vorige week weliswaar trots dat de problemen rond de grote verkeersprojecten uit de wereld zijn, maar voor de bewoners van de Oirschotseweg zijn ze nog altijd onaanvaardbaar. ,,Wij krijgen te maken met meer geluidsoverlast, meer fijnstof, de weg komt dichter bij onze woningen. Het zal de leefbaarheid in onze omgeving onaanvaardbaar aantasten.’'

Voldoende ruimte

Een andere keuze is, aldus de bewoners, heel goed mogelijk. ,,Voor de verbreding is voldoende ruimte als de huidige weg en de beschikbare grond waarop het Duits lijntje liep worden gebruikt.’' De raadsleden moeten zelf maar eens een kijkje komen nemen, is de uitnodiging. ,,In het veld zie je de gevolgen beter dan vanuit het gemeentehuis.’'

Wethouder Herman van Wanrooij zegt met de familie Van Cuijk in gesprek te zijn. Onder meer over de geluidsoverlast. Maar veranderingen aan het plan, die zitten er niet in. ,,We bekijken momenteel nog wel of we de hele weg een maximum van 60 kilometer per uur gaan geven, in plaats van alleen een stuk. Het hele traject maximaal 60 km heeft wel mijn voorkeur. Dat scheelt misschien vijftien seconden aan tijd, maar kan zorgen voor minder onderhoud. En dat is financieel uiteraard aantrekkelijk.’' Over dat idee gaat de wethouder nog met onder anderen de ondernemers op het bedrijventerrein in conclaaf.

Grondaankopen

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad nog dit jaar het bestemmingsplan voor de verbreding van de toegangsweg vanaf de A2 richting bedrijventerrein Ladonk vaststelt. Desondanks denkt Boxtel op z’n vroegst in 2024 met de aanleg te kunnen beginnen. Dat heeft onder meer te maken met de grondaankopen die nodig zijn. De verwachting is dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan. ,,En dat betekent dat we in onteigeningsprocedures zullen belanden, die sowieso zo’n twee jaar duren’', aldus projectmanager Van Duren.