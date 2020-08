Niet iedereen is blij met huurwoningen in Schijndel, ‘Kijk straks uit op bunker’

SCHIJNDEL - Eindelijk kan de Bloemenwijk in Schijndel uitzien naar een nieuw wijkcentrum en huurwoningen. Maar niet iedereen is daar blij mee. ‘Ik kijk straks uit op een bunker’, aldus wijkbewoner Henk Oomen.

Platanen, een hazelaar, een sierkers en meer groen. Deze vormen nu het uitzicht in de achtertuin van Henk Oomen, bewoner van Narcishof in de Schijndelse Bloemenwijk.

Maar dat gaat veranderen als de plannen van wooncorporatie Woonmeij en de gemeente Meierijstad doorgaan. Dan kijkt hij uit op een wooncomplex van twee verdiepingen met 16 sociale huurappartementen. In totaal komen er 32 huurappartementen en 7 huurwoningen in het parkje, plus een wijkcentrum.

‘Ook andere bewoners schrokken’

Volledig scherm Henk Oomen ziet op tegen nieuwbouwplannnen die grenzen aan zijn achtertuin aan Narcishof in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD Het valt Oomen rauw op het dak. Zoals dat ook geldt voor buurtgenoten aan Narcishof en de Begoniastraat. ,,Ik heb nu vrij uitzicht op het park met groen en na invulling van de plannen kijk ik tegen een bunker met sociale woningen aan’, schrijft hij in een brief aan Meierijstad.



Het is nu nog te vroeg om een bezwaarschrift in te dienen, maar dat gaat er volgens Oomen zeker van komen. ,,Ook andere bewoners in de buurt zijn geschrokken van de plannen. We komen binnenkort bijeen.”

‘Ineens een heel ander plan’

Oomen vindt het prima dat er een wijkcentrum en huurwoningen komen. ,,Maar niet op deze plek. Jarenlang werd gesproken over woningen in de vorm van een banaan aan de Papaverstraat. Op de plek waar de oude kleuterschool stond. Het nieuwe wijkcentrum zou dan bij de huidige gymzaal komen. Iedereen in de wijk was het daarmee eens. En nu ineens ligt er een heel ander plan. Met een appartementencomplex dat vrijwel grenst aan onze achtertuin.”

Volledig scherm Een schetsplan van de nieuwbouwplannen van Woonmeij en Meierijstad voor de Schijndelse Bloemenwijk. Links het wijkcentrum met 16 huurappartementen. In het midden (paars) het complex met 16 appartementen dat grenst aan Narcishof. En rechts de 7 sociale huurwoningen. © Meierijstad Het college van B en W van Meierijstad en Woonmeij presenteerden het bouwplan vorige maand op de locatie waar het nieuwe wijkcentrum komt. De komst van het wijkcentrum is een langgekoesterde wens in de Bloemenwijk.

‘We hopen onrust weg te nemen’

Volgens een woordvoerder van Meierijstad is dit het eerste schetsplan. ,,Eerdere plannen zijn ons niet bekend.” De direct omwonenden van de nieuwbouw worden nog ‘meegenomen in de verdere ontwikkeling', aldus de woordvoerder. ,,In dat traject hopen we de eventuele onrust weg te nemen.”

Of dat laatste gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. ,,Het is hier al hutjemutje in de wijk met veel hofjes”, zegt Oomen. ,,Nu gaat de gemeente in een al superdrukke wijk, met weinig groen en parkeerproblemen, nog meer mensen proppen. Het groen dat er nog is, zouden ze dus veel beter kunnen behouden.”

Volledig scherm Henk Oomen uit Schijndel met op de achtergrond de voormalige Vossenbergschool, waar het nieuwe wijkcentrum komt. © Robèrt van Lith/BD